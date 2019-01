De Vlaamse regering maakt ook dit jaar 600.000 euro over aan het noodhulpfonds CERF van de Verenigde Naties. Dat meldt minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Het fonds dient voor humanitaire hulp bij crisissen in de hele wereld. De Vlaamse regering verdubbelde de jaarlijkse bijdrage aan het noodhulpfonds in 2016 van 300.000 naar 600.000 euro. Naar schatting 133,8 miljoen mensen hebben nood aan dringende humanitaire hulp, zo duidt Bourgeois nog in een persbericht.

bron: Belga