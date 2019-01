Steekpartij Manchester – Antiterreureenheden onderzoeken de zaak

De antiterreureenheden hebben het onderzoek naar de steekpartij in het station van Manchester in handen genomen. Daar ging een man op oudejaarsavond drie mensen te lijf met een groot keukenmes. Eén van hen was een politieman, die het ziekenhuis intussen alweer mocht verlaten. De dader is opgepakt. De twee andere slachtoffers zijn een man en vrouw, beiden tussen de 50 en 60 jaar, die messteken kregen in de buikstreek en de vrouw ook in het gezicht. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend. De politieman raakte gewond aan de schouder.

Volgens een ooggetuige riep de dader bij de aanval verschillende malen “Allah”, maar dat werd nog niet bevestigd. Ook over de identiteit van de dader is nog niets meegedeeld.

Ondanks de aanval vonden de oudejaarsfestiviteiten en het -vuurwerk in Manchester plaats zoals voorzien. De politie oordeelde dat er geen gevaar meer was.

In de stad vond in 2017 een terreuraanslag plaats op een concert van Ariane Grande.

bron: Belga