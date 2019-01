PDC WK darts – Van Gerwen verovert derde wereldtitel

De Nederlander Michael van Gerwen (PDC 1) heeft voor de derde keer in zijn succesvolle loopbaan het PDC wereldkampioenschap darts (2.780.000 euro) op zijn naam geschreven. In het Londense Alexandra Palace versloeg hij de Engelsman Michael Smith (PDC 10) in de finale met 7-3. Van Gerwen begon sterk aan de wedstrijd en won met een gemiddelde van meer dan 103 per drie darts de eerste vier sets. Smith kreeg kansen, maar hij miste te veel dubbels. In de vijfde set prikte de Engelsman een 124 uitworp weg voor setwinst. In de zesde set trok ‘The Bully Boy’ zijn gemiddelde omhoog en kwam hij na uitworpen van 127, 124 en 70 op twee sets van ‘Mighty Mike’. De wereldkampioen van 2014 en 2017 sloeg terug en kwam op één set van de overwinning. In de negende set miste hij echter dubbel twintig voor de zege en kon Smith nog een set pakken. Van Gerwen won uiteindelijk de tiende set met 3-1 voor een 7-3 overwinning.

“Dit is voor mij de mooiste titel”, verklaarde Van Gerwen. “In het begin speelde ik goed, Michael miste te veel dubbels. Later in de wedstrijd heb ik echter niet het darts gebracht dat ik normaal speel. Ik was bijwijlen echt nerveus en een WK-finale is altijd iets speciaal. De adrenaline zorgt er soms voor dat je dingen mist die je normaal niet mist.”

Van Gerwen wierp een gemiddelde van 102.38 per drie darts en lukte 46.3 procent van zijn uitworpen. Smith moest genoegen nemen met 95.29 en 40.43 procent.

Uitslag finale:

Michael van Gerwen (Ned/1) – Michael Smith (Eng/10) 7-3

3-2, 3-1, 3-1, 3-2, 1-3, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 3-1







bron: Belga