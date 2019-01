Nieuwjaar – Dronken autobestuurster pleegt vluchtmisdrijf nadat ze vier voertuigen ramt in Temse

In het Oost-Vlaamse Temse heeft een 37-jarige vrouw dinsdagmorgen vier geparkeerde voertuigen en een verkeersbord aangereden en daarna vluchtmisdrijf gepleegd. Dat meldt de lokale politiezone Kruibeke/Temse. De vrouw was onder invloed van alcohol. Het ongeval gebeurde rond 6 uur in de Sint-Janslaan in Steendorp, een deelgemeente van Temse. “De bestuurster had de vlucht genomen”, zegt de lokale politie. “Een getuige kon de nummerplaat noteren en verwittigde onze diensten. De bestuurster, een 37-jarige vrouw uit Temse, werd in haar voertuig aangetroffen in de Sparrenlaan. Zij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,31 promille alcohol in haar bloed had.”

De vrouw zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

bron: Belga