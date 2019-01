Nieuwjaar – Burgemeester Molenbeek pleit voor volgende eindejaarsperiode voor collectieve inspanning

Burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux wil dat de autoriteiten tijdens de volgende eindejaarsperiode een collectieve inspanning leveren om de veiligheid van de burgers te garanderen. Moureaux reageert hiermee op de onlusten van afgelopen nacht rond de wijk Zwarte Vijvers en de brand in de Ribaucourtstraat waarbij drie voertuigen en twee gevels beschadigd werden. De burgemeester verklaarde alles in het werk te zullen stellen om ervoor te zorgen dat er bij de daders “geen gevoel van straffeloosheid” ontstaat. Ze merkte op dat dergelijke onlusten in verschillende Brusselse gemeenten werden waargenomen en pleitte voor een actie die het lokale niveau overstijgt. Daartoe wil ze zich wenden tot het politiecollege. Tot slot bedankte Moureaux de politie en brandweer voor hun moeilijke taak tijdens de jaarovergang.

Bij de relletjes in de wijk Zwarte Vijvers werden vier politievoertuigen en twee brandweerauto’s geviseerd. Vier agenten raakten lichtgewond bij de incidenten. Verschillende handelszaken liepen schade op. De gemeentelijke diensten staan ter beschikking van de burgers en handelaars in Molenbeek die het slachtoffer werden van vandalisme, luidde het tot slot.

bron: Belga