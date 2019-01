Muyters trekt geld uit voor investeringen in innovatie, technische profielen en kmo’s

De Vlaamse regering heeft geld toegekend aan een reeks projecten die investeringen in innovatie moeten stimuleren, het aantal technische profielen op de arbeidsmarkt verhogen en ondersteuning bieden aan kmo’s. Dat maakt bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA) bekend. Vooreerst trekt Muyters 4 miljoen euro uit voor tien nieuwe “industrie 4.0-proeftuinen”. Die moeten ondernemers helpen ontdekken welke nieuwe, vaak dure en hoogtechnologische investeringen op vlak van techniek, infrastructuur en mensen de moeite waard zijn voor hen. De tien nieuwe proeftuinen komen bovenop de zeven projecten waarvoor in 2017 al eens 3,5 miljoen euro was uitgetrokken.

Muyters sluit in naam van de Vlaamse regering ook een nieuwe vierjarige overeenkomst af met het Business Angels Network (BAN), goed voor 480.000 euro per jaar. Doel is startende en groeiende kmo’s makkelijker de weg te helpen vinden naar “private, informele investeerders”. De nieuwe steun ligt met 1,92 miljoen euro over vier jaar beduidend hoger dan de 1,23 miljoen van de vorige periode. Daar staat tegenover dat BAN zich engageert om ook fors meer dossiers af te werken.







Tot slot trekt Muyters nog 685.000 euro uit om het aantal mensen met een zogenaamd STEM-profiel op de arbeidsmarkt te verhogen, door naast jongeren ook zogenaamde “zij-instromers” – werkenden en werkzoekenden – warm te maken voor technische beroepen. STEM staat daarbij voor science, technology, engineering, mathematics.

bron: Belga