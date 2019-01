Mathieu van der Poel troeft in Baal tegenstand andermaal af

Mathieu van der Poel heeft in Baal de zesde van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee op zijn naam geschreven. De 23-jarige Nederlander hield Toon Aerts en Laurens Sweeck achter zich. Van der Poel ging in de openingsronde tegen de vlakte, maar liet die tegenslag niet aan zijn hart komen. De Nederlander reed fluks naar de kop van de cross en liet de achtervolgers niet meer terugkomen. Toon Aerts reed dik een halve minuut later als tweede over de meet, Laurens Sweeck finishte enkele tellen later als derde. Wout van Aert verscheen in Baal niet aan de start.

De Nederlander ging dit seizoen al in vier eerdere manches met de zege aan de haal. Alleen in de opener won Aerts. De volgende manche staat zondag op de agenda op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en haar Franstalige tegenhanger ULB in Elsene. Het is de eerste keer ooit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het decor vormt voor een veldrit. Het doek valt op 9 februari met een cross in Lille.







bron: Belga