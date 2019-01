Jongeren bekogelen politie en brandweer in Molenbeek

De politie van de zone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg) heeft in de nacht van oud op nieuw een twintigtal personen administratief aangehouden. Zeker twee mensen zijn ondertussen gerechtelijk aangehouden. Dat meldt Caroline Vervaet, woordvoerster van de lokale politie. Jongeren bekogelden de politie en brandweer en richtten vernielingen aan. Zeven auto’s werden in brand gestoken. De identificatie van de betrokkenen is nog aan de gang. Op het plein voor metrostation Zwarte Vijvers staken jongeren vuilnis in brand en een auto. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd. De politie en brandweer werden met stenen bekogeld. Vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd en vier agenten raakten lichtgewond. Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij ook beschadigd.

bron: Belga