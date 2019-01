Elise Mertens ligt ook uit dubbelspel

Elise Mertens is uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar). Gisteren ging de Limburgse er ook al in de eerste ronde van het enkel uit. Aan de zijde van de Australische Samantha Stosur verloor Mertens met 6-4 en 6-2 van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. De partij duurde 1 uur en 2 minuten. In het enkeltoernooi moest Belgiës beste speelster, nummer 12 op de ranking, nipt haar meerdere erkennen in de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9). Die haalde het na 2,5 uur met 6-2, 6-7 (6/8) en 6-4.

Elise Mertens was de enige Belgische op de hoofdtabel in Brisbane. Yanina Wickmayer (WTA 122) raakte niet door de kwalificaties.







bron: Belga