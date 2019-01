Doden bij aardverschuiving in Indonesië

In Indonesië zijn bij een aardverschuiving minstens vijftien mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers waren vandaag nog op zoek naar tientallen vermisten, zo hebben de reddingsdiensten bekendgemaakt. De aardverschuiving vond maandag plaats op het eiland Java, als gevolg van hevige regen. Aanvankelijk was sprake van negen doden. Minstens 25 mensen zijn nog vermist. Reddingsmateriaal raakt moeilijk ter plaatse als gevolg van de neerslag, elektriciteitsonderbrekingen en kapotte wegen. Aardverschuivingen vinden in Indonesië regelmatig plaats. In Sumatra vielen in oktober zeker 22 doden bij een gelijkaardige aardverschuiving.

Bron: Belga