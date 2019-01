Brandweerwagen bekogeld en apotheek geplunderd in Molenbeek

De Brusselse brandweer heeft een woelige nieuwjaarsnacht achter de rug. De pompiers moesten 83 keer uitrukken, waarvan 66 keer voor brandjes op de openbare weg. Een brandweerwagen werd met stenen bekogeld en een apotheek werd geplunderd, aldus een woordvoerder van de brandweer. Tijdens een gewone weekendnacht moet de brandweer in Brussel gemiddeld een twintigtal keer uitrukken. Ditmaal waren er dus 83 interventies, vooral rond de wijk Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek. Er werden onder meer vuilbakken, voertuigen en een kerstboom in brand gestoken, en bushaltes en straatverlichting werden vernield. Ook werd een apotheek geplunderd.

Omstaanders gooiden allerlei projectielen naar een uitgereden brandweerwagen. De voorruit en de achteruitkijkspiegels van het voertuig moesten eraan geloven, maar de brandweerlui zelf bleven ongedeerd. In totaal werden drie brandweerploegen verbaal en/of fysiek belaagd. De directie van de brandweer zal klachten indienen.







Vakbondsman Eric Labourdette (VSOA) is het geweld tegen de brandweer beu. Volgens hem konden pompiers enkele branden niet blussen, omdat er geen politie aanwezig was om hen te beschermen tegen de omstaanders. “De brandweerlui van Brussel en van andere grote steden zijn het beu om aangevallen te worden tijdens de dienst. Ze krijgen bij elke gelegenheid stenen naar het hoofd”, aldus Labourdette. De vakbondsman klaagt aan dat de politie onderbemand is en dat bepaalde wijken in handen zijn van relschoppers.

bron: Belga