Baby van tien maand gered uit puin Russisch appartementsgebouw

Hulpverleners hebben vandaag een nog levende tien maanden oude baby van onder het puin gehaald van het appartementsgebouw dat gisteren in de Russische Oeral door een gasexplosie is getroffen. Het gaat om een jongetje dat temperaturen heeft overleefd die gedurende de nacht tot min 27 graden waren gezakt, aldus het Russische staatspersbureau Tass. De hulpverleners hadden iemand horen wenen. De baby kon overleven dankzij zijn wieg en het feit dat hij warm was ingepakt, vertelde gouverneur Boris Doebrovski van de regio Tsjeliabinsk op de berichtendienst Telegram. Bovendien gebeurde de redding kort nadat de hulpverleners hun werk dinsdagmorgen tijdelijk hadden moeten stopzetten omdat er risico op instorten van het gebouw was.

Bron: Belga