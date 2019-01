Daarom ligt jouw hond ’s nachts wakker

Niet kunnen stoppen met piekeren en daarom ’s nachts wakker liggen: we’ve all been there. En nu blijkt uit een Hongaarse studie dat ook honden niet gespaard blijven van deze lastige eigenschap.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift The Royal Scientific en toont aan dat onze viervoeters – net zoals wij, mensen – een verstoord slaappatroon ervaren als ze gestresseerd zijn. Honden die veel positieve ervaringen meemaken, zoals affectie van hun baasje, genieten een diepere en meer consistente slaap. Beestjes die vaak stress hebben voor het slapengaan, worden ’s nachts dikwijls wakker.

Gelijkenis met mensen







Viervoeters die veel slechte ervaringen hebben, vertrekken wel sneller naar dromenland, wat volgens de onderzoekers een gelijkenis is met mensen. Na een lange dag willen wij ook vaak gewoon ons bed in. Aai je lieve pup dus eens goed over zijn bol voor het slapengaan. Zo bezorg je hem een heerlijke nachtrust.