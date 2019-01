Daarom eet je maar beter wat meer veenbessen

Het was natuurlijk ook een klassieker tijdens de feestdagen: veenbessen. Ben je de vrucht daar door nu kotsbeu gegeten? Wel, voor jou sommen we de gezondheidsvoordelen van de veenbes nog eens op.

Helpt tegen een verkoudheid

Of tegen een griepje. In de winter ben je vaak gevoeliger voor een fikse verkoudheid of word je geveld door de griepgolf. Een hoop veenbessen eten kan het leed dan wat verzachten. De bessen zijn een bron van vitamine C, E en K. In samenwerking met de antioxidanten in de besjes, wordt je immuunsysteem versterkt.

Verminderen het risico op hart- en vaatziekten







Natuurlijk is het eten van veenbessen geen wondermiddel waardoor je plots geneest van allerlei kwalen. Maar de vruchtjes kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van risico’s op hart- en vaatziekten. Uiteindelijk is een gebalanceerd dieet en voldoende beweging ook een belangrijke factor.

Veenbessen kunnen er in elk geval wel voor zorgen dat je bloeddruk wat lager wordt. Ook bouwt je bloed meer weerstand op tegen oxidatie.

Goed bij diabetes

Veenbessen bevatten heel wat vezels en dat vinden veel delen van je lichaam fijn. Je darmen kunnen je eten dan makkelijker verteren, wat resulteert in minder buikkrampen. Zeer aangenaam na een copieuze kerstmaaltijd.

Maar de vezels kunnen ook goed werken tegen diabetes type 2. Vezels helpen je op gewicht te houden. Dat is belangrijk bij diabetes type 2. Je bloeddruk en cholesterol worden lager en daardoor ben je minder gevoelig voor insuline.

Ze zijn goed voor je blaas

Althans, ze zijn goed als je gevoelig bent voor blaasontstekingen. Onderzoeken wijzen uit dat veenbessen eten niet direct helpt als je al geveld bent. Maar vrouwen die regelmatig de vruchtjes eten, lijken wel minder gevoelig te zijn voor de terugkerende blaasontsteking.

Volgens Popsugar is het wel verstandig om het even met je arts te checken. Capsules kunnen namelijk effectiever zijn als je vaak last hebt, omdat de voedingsstoffen hierin veel meer geconcentreerd zijn. Sappen zijn veel minder geconcentreerd, waardoor er effect minder is.

Waar moet je op letten?

Natuurlijk gaat een superfood niet zonder waarschuwing. Het is immers geen levensredder, maar wel een fijne ondersteuning voor je gezondheid. In principe maakt het niet uit of je voor gedroogde cranberries, sap of de variant uit blik kiest. Check van tevoren wel goed of er geen suiker aan toe is gevoegd. Dat maakt het voedingsmiddel natuurlijk alsnog ongezond.

Let ook op dat je niet teveel veenbessen eet. Dat kan op lange termijn voor nierstenen zorgen. Ooit last gehad van nierstenen? Bel dan eerst even de dokter voor je je tegoed doet aan een grote zak van de vruchtjes.