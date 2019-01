Door deze vijf gewoontes ben je minder productief

Vraag jij je soms af waarom je zo afgeleid bent op het werk? Dan kunnen deze vijf gewoontes misschien een verklaring bieden. Aan een rommelige bureau werken of voortdurend je sociale media checken, hebben bijvoorbeeld een slechte invloed op je productiviteit.

1. Je legt de lat te hoog

Het kan zijn dat je jezelf opzadelt met bergen werk om te bewijzen dat je stressbestendig bent of veel kan verwerken op korte tijd. Dit heeft een averechts effect: het is niet realistisch en zorgt ervoor dat je net minder productief bent. Give yourself a break.

2. Je zit voortdurend op je smartphone







Een berichtje van je lief of melding van Instagram zorgt er vaak voor dat je aan je smartphone gekluisterd bent. Geen wonder dat je je niet kan concentreren. Schakel je telefoon uit of steek hem in je rugzak en zet de app-meldingen af. Zo kan je je focussen op de werkdag.

3. Je hebt een rommelige werkomgeving

Een vruchtbare geest begint bij een opgeruimd bureau. Je bent maar zo productief als je omgeving toelaat. Neem daarom ’s avonds de tijd om je werkplek te organiseren. Met een proper bureel kan je elke ochtend een vliegende start nemen.

4. Je houdt je niet aan de planning

Een schema stel je niet voor niets op. Probeer planmatig aan de slag te gaan, anders verval je in chaos en krijg je je taken niet op tijd klaar. Maak een planning op basis van je deadlines en wees realistisch. Bovendien heeft het geen zin om te panikeren wanneer je het schema moet aanpassen. Blijf rustig, dan kom je er wel.

5. Je vergelijkt jezelf met anderen

Vergelijk je eigen tempo niet met de vaart van collega’s. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Leg de focus op jouw persoonlijke opdrachten en moedig elkaar aan om productief te zijn. Zo creëer je een fijne werkomgeving, waardoor je extra energie krijgt.