Cardi B neemt Australische paperazzi onder vuur

Als Cardi B dacht om in Australië even aan paparazzi te kunnen ontsnappen, wachtte haar een onaangename verrassing. Het volstaat te zeggen dat Cardi B allerminst fan is geworden van de Australische paparazzi.

De 26-jarige rapper arriveerde zaterdag in Sydney voor een nieuwjaarsvakantie en werd begroet door een zwerm fotografen. Ze was niet in de stemming voor foto’s of interviews en bedekte haar hoofd in een deken terwijl zij en haar publicist, vergezeld door een mannelijke medewerker, zich een weg baanden door de terminal. De paparazzi waren niet blij en het werd al snel lelijk.

“Onze regels”







“Je bent nu in Sydney, maat, je bent in Australië”, schreeuwde een van de fotografen naar Cardi terwijl de groep hen volgde op het vliegveld. “Het zijn onze regels, niet de jouwe, maatje, onze regels, niet de jouwe, wees daar maar duidelijk over. Wat is er aan de hand met dat deken, Cardi? Heb je een identiteitscrisis ofzo? Geef de fans een beeld, Cardi.”

“Kunnen jullie me alsjeblieft met rust laten?” antwoordde de rapper, nog steeds haar hoofd bedekkend.

Reactie op Instagram

“Dus toen ik hier aankwam, weet je, de paparazzi waren overal,” zei Cardi op Instagram Live op zondag. “Maar wat niet goed bij me zat, was deze man die tegen me zei: “Je bent nu in Australië … je speelt volgens onze regels”…. Ik heb het niet graag als een blanke me zoiets vertelt. Denk je dat dit de negentiende eeuw is, ofzo? Ben je gek? Denk je dat mensen nog steeds onderdrukt worden of zoiets?” De ‘I like it’-zangeres beweerde nog dat hij haar racistisch bejegende.

“Geen wonder dat je man je heeft verlaten”

Dingen werden toen nog lelijker. Terwijl Cardi langs de paparazzi liep met haar gezicht bedekt, zei een vrouwelijke fotograaf tegen haar: “Geen wonder dat je man je heeft verlaten”. Het incident vond plaats weken nadat de rapper had aangekondigd dat zij en echtgenoot Offset, vader van haar dochter Kulture, na een jaar huwelijk uit elkaar gingen na vermeende ontrouw.