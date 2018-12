VS-president Trump vergist zich van eeuw in tweet

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vandaag in een tweet over grensveiligheid van eeuw vergist. “Ik ben in het Ovalen Kantoor (van het Witte Huis). Democraten, kom terug uit verlof en geef ons de nodige stemmen voor Grensveiligheid, waaronder de Muur (aan de grens met Mexico). U stemde al voor in 2006 en 3013. Nog eens ja, met mij in functie, zal ik hem (de muur) gebouwd krijgen, en Snel!”. Later zette Trump zijn foutje recht en veranderde hij in een nieuwe tweet 3013 in 2013.

bron: Belga