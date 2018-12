Verkiezingen Bangladesh – Ruime overwinning voor premier Hasina

In Bangladesh is eerste minister Sheikh Hasina de grote overwinnaar van de parlementsverkiezingen van zondag. Met alle stemmen geteld, heeft haar partij Awami Liga 259 van de 298 zetels in het parlement veroverd. Haar coalitiepartner Jatiyo van de vroegere militaire dictator Hussain Muhammad Ershad won op zijn beurt 20 zetels. Maar de oppositie sprak zondagavond al van geknoei en wil nieuwe verkiezingen. De nationalistische partij van Bangladesh, van de vroegere premier Khaleda Zia die intussen in de cel zit, won vijf zetels. De andere partijen waren goed voor minder dan vijf zetels.

De verkiezingen werden overschaduwd door geweld, waarbij minstens zestien mensen om het leven kwamen. Op sommige plaatsen werd de stemming zelfs opgeschort door het geweld. Tientallen oppositiekandidaten trokken zich terug na intimidatie. De kiescommissie belooft een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden, zegt ze aan persagentschap Reuters.

De 71-jarige Sheikh Hasina is al tien jaar aan de macht in Bangladesh en was eerder al eens premier. Ze blijft populair omwille van de sterke economische groei die het land onder haar bewind laat optekenen. Tegenstanders zien in haar echter een autocrate die tegenstanders gevangen zet of doet verdwijnen en de pers fors aan banden legt.

bron: Belga