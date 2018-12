Vaticaanse woordvoerder en adjunct-woordvoerder stappen op

Paus Franciscus heeft het ontslag van de Vaticaanse woordvoerder Greg Burke en adjunct-woordvoerder Paloma Garcia Ovejero aanvaard. Dat staat te lezen op de website van de Heilige Stoel. Alessandro Gisotti werd aangesteld als interim-persdirecteur. Hij was tot nu toe coördinator van de sociale media en de afdeling communicatie. Over het waarom van de personeelswissel wordt niets gezegd.

Het Vaticaan heeft lang gewerkt aan het reorganiseren van zijn communicatiedepartement, om ervoor te zorgen dat zijn publieke relaties met de tijd meegaan. Burke, een Amerikaanse journalist, trad tweeënhalf jaar geleden aan als woordvoerder. Garcia Ovejero werkte voor de Spaanse radio voor hij adjunct-woordvoerder werd. “Paloma en ik hebben ontslag genomen, met ingang van 1 januari. In deze transitieperiode van de communicatie van het Vaticaan, denken we dat het het beste is dat de Heilige Vader volledig vrij is om een nieuw team samen te stellen”, schreef Burke op Twitter.







Met het aftreden van de ervaren journalisten, moet het Vaticaan nu met een nieuw team een aantal lastige problemen het hoofd bieden, zoals het grootschalig schandaal rond seksueel misbruik door geestelijken in meerdere landen.

Interim-persdirecteur Gisotti heeft lang gewerkt voor de radiozender van het Vaticaan. De 44-jarige had het over een “bijzonder veeleisende taak” die voor hem ligt.

bron: Belga