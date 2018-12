“Van mening verschillen mag, maar verdachte poeders horen daar niet bij”

“Aanvallen, verdachte poeders, gescheld of geweld” horen niet in een democratie, zo zegt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vandaag op Twitter, in een reactie op de poederbrief die naar Theo Francken is gestuurd. Ook andere Twitteraars noemen het versturen van zo’n brief “onaanvaardbaar” en “laf”. Daarnaast komt er op de sociaalnetwerksite wel kritiek op de inhoud van de video die Francken naar aanleiding van de verdachte zending publiceerde. “Ik verschil regelmatig van mening met @FranckenTheo. In een liberale democratie kan én mag dat gewoon. Maar aanvallen, verdachte poeders, gescheld of geweld horen daar niet bij. Nooit. Daarom: kop op, Theo”, zo laat Gwendolyn Rutten weten.

“Onaanvaardbaar”, luidt het ook bij Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen). “Dit heeft niets meer te maken met debatten op het scherpst van de snee of het grondig en hartstochtelijk met elkaar oneens zijn. Geen enkel excuus voor mensen die zo een dingen opsturen.”







Toch komt er ook kritiek op de gewezen staatssecretaris, naar aanleiding van de videoboodschap die hij liet verspreiden. Francken had daarin onder meer gesteld “dat sommige collega’s, media, dokters en anderen eens heel diep (moeten) nadenken over waar ze mee bezig zijn”.

De arts Marc Van Ranst, die op sociale media regelmatig in de clinch gaat met Francken, noemt die laatste boodschap “laffe intimidatie die niet de minste indruk maakt”. In dezelfde tweet benadrukt Van Ranst ook dat poederbrieven “laf en ongehoord” zijn.

Ook Dyab Abou Jajah uit kritiek op Franckens video. “Dus volgens Theo Francken zijn de mensen die zijn onmenselijk beleid bekritiseren verantwoordelijk voor het feit dat hij poederbrief heeft ontvangen. Straks mogen we niks meer zeggen omdat er gekke mensen met domme ideeën rond lopen?”, schrijft hij. “Los hiervan vind ik dit erg voor zijn familie.”

bron: Belga