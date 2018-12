Twee kinderen gewond nadat ruit sneuvelt door zwaar vuurwerk in Breda

In het Nederlandse Breda zijn maandagavond twee kinderen gewond geraakt toen een ruit van een woning sneuvelde door zwaar vuurwerk, vermoedelijk een mortierbom. De politie heeft een persoon aangehouden, meldt de lokale nieuwssite BN/De Stem. De kinderen zijn door ambulances meegenomen. Een van de kinderen werd met spoed weggebracht. Er is nog niets bekend over de aard van het letsel. De politie heeft een persoon meegenomen naar het politiebureau, vermoedelijk degene die het vuurwerk afstak. De omgeving rondom de woning is afgezet.

Ook twee auto’s raakten beschadigd door het vuurwerk, waarvan een zwaar.

Bron: Belga