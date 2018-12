Tom Walker voert met “Leave A Light On” top 100 van 2018 aan op Qmusic

“Leave A Light On” van Tom Walker is door de luisteraars van radiozender Qmusic verkozen tot favoriete nummer van het voorbije jaar. Op de tweede plaats in de top 100 van 2018 prijkt Regi met “Ellie”. Hij is daarmee meteen ook de hoogst genoteerde Belg in de rangschikking, zo meldt de radiozender maandag. De Canadees Shawn Mendes stond vorig jaar op nummer 1 met “There’s Nothing Holdin’ Me Back” en sluit dit jaar de top 3 af met “In My Blood”.

Naast Regi wisten ook heel wat andere Belgen het muzikale hart van de Q-luisteraars te bekoren. Zo doken onder andere Niels Destadsbader, Lost Frequencies, Emma Bale en Milo Meskens op in de top.

Avicii staat vier keer in de lijst. Hij liet de muziekwereld in rouw achter toen dit jaar bekend raakte dat hij overleden is. Zijn hoogst genoteerde hit, “Wake Me Up”, staat op plaats 54.

bron: Belga