Tequila (sun)rise loopt op sisser af

In de stad Tampa in de zuidoostelijke Amerikaanse ‘Sunshine state’ Florida heeft de politie maandagmorgen vroeg (plaatselijke tijd) vier mannen gearresteerd die bezig waren voor meer dan een half miljoen dollar aan tequila te stelen, zo heeft het NBC News op gezag van het kantoor van de sheriff van Hillsborough County gemeld. Het viertal werd op heterdaad betrapt bij het overladen van dozen Patron Tequila van een gestolen semi-oplegger naar een eigen vrachtwagen. De trucker had alarm geslagen toen hij zijn voertuig als verdwenen vond na een stop om te eten.

De vier hadden al twintig van bijna 966 dozen tequila overgeladen. De hele lading is in de kleinhandel 507.105 dollar waard, aldus het kantoor van de sheriff.

Het viertal verschijnt dinsdag voor de rechter.

bron: Belga