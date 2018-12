Nieuwjaar vieren met kans op wat nattigheid

De overgang naar het nieuwe jaar verloopt onder een grijzige hemel, waaruit af en toe wat motregen kan vallen. Een weerbeeld dat de rest van de week nauwelijks verandert, zo meldt het KMI vandaag. Deze namiddag blijft het betrokken met, hoofdzakelijk in de Ardennen, af en toe motregen. Op de Ardense hoogten beperken lage wolken het zicht. Het is zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 6 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 9 of 10 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit het westzuidwesten tot westnoordwesten.

Ook tijdens oudejaarsnacht blijft het betrokken met af en toe motregen. Op de Ardense hoogten beperken lage wolken het zicht. De minima variëren van 3 tot 6 graden in de Ardennen en van 6 tot 8 graden in de andere streken.







Ook op de eerste dag van 2019 wordt het zwaarbewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Op de Ardense hoogten beperken lage wolken het zicht. In de namiddag verwachten we buien vanaf het noorden. Die zullen talrijker zijn in de Ardennen en kunnen daar op het einde van dag een winters karakter krijgen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Ook de rest van de week zou het wisselvallig blijven met af en toe wat neerslag. Het zou wel iets frisser blijven, met mogelijk nachtvorst in de Ardennen.

bron: Belga