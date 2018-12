Migranten per boot over het Kanaal – Parijs en Londen gaan patrouilles opvoeren

De Britse en Franse minister van Binnenlandse Zaken hebben zondag afgesproken om de bilaterale samenwerking te versterken in de strijd tegen het fenomeen waarbij migranten steeds meer het Kanaal oversteken met kleine bootjes. Zo zal het aantal patrouilles worden opgevoerd. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid was vervroegd uit vakantie teruggekeerd om een oplossing te zoeken voor de crisis. In eigen land groeit immers de kritiek. Javid had zondagavond een telefonisch onderhoud met zijn Franse ambtsgenoot Christophe Castaner. “De volgende weken zal een versterkt actieplan in werking treden”, klonk het na afloop.

In het plan is voorzien dat er meer patrouilles komen, naast acties om bendes met mensensmokkelaars te ontmantelen en het sensibiliseren van migranten over de gevaren op het Kanaal.

De twee ministers gaan elkaar in januari ontmoeten om eventueel bijkomende acties af te spreken.

De afgelopen maanden zijn er meer dan 220 migranten per bootje in Kent aangemeerd. Zondag nog werden zes Iraniërs onderschept aan de Engelse kust. In een opiniestuk in de krant Daily Mail pleit een parlementslid uit Dover ervoor om de Britse boten die nu in de Middellandse Zee worden ingezet, op het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk in te schakelen.

