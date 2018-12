Medisch interventieplan in werking na poederbrief Francken

Als gevolg van de poederbrief bij N-VA-politicus Theo Francken is het medisch interventieplan in werking gesteld, maar is er voorlopig niemand onwel geworden. Dat meldt de politie. De verdachte brief was naar het gemeentehuis van Lubbeek gestuurd, maar werd pas bij Francken thuis geopend. “Het gaat om een brief die deze voormiddag was aangekomen op het gemeentehuis en die meneer Francken heeft meegenomen naar huis en daar heeft geopend”, zegt commissaris Walter Vranckx van de lokale politie Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek. “Al de mensen die in aanraking zijn gekomen met de brief, zullen nu medisch onderzocht moeten worden. Het gaat dan om meneer Francken en zijn gezin, en de politiemensen die ter plaatse zijn gegaan maar ook om de mensen op het gemeentehuis die de brief aangeraakt hebben. We moeten nog nakijken om wie dat gaat.”

De brandweer is inmiddels ter plaatse met een chemische interventieploeg en de civiele bescherming is onderweg om de brief op te halen en de inhoud te onderzoeken.







“Voorlopig is er niemand onwel geworden en vertoont niemand enige symptomen, dus we hopen dat het iets onschuldig was”, gaat de korpschef voort. “Natuurlijk zijn het Leuvense parket en de federale gerechtelijke politie ook op de hoogte gebracht en wordt er een onderzoek ingesteld naar de afzender.”

bron: Belga