Lichte daling van aantal vrouwelijke burgemeesters

Slechts 45 van de 300 burgemeesters die volgende week in de Vlaamse gemeentes starten, zijn vrouwen. Bovendien draagt in geen enkele grote stad een vrouw de sjerp. Daarmee is 15,2 procent van de Vlaamse burgemeesters vrouw, tegenover 15,9 procent zes jaar terug. Dat blijkt uit cijfers van Vrouw & Maatschappij, de aan CD&V gelieerde vrouwenbeweging, en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), waarover De Standaard maandag schrijft. Het exacte cijfer is 45,66, omdat Inez De Coninck (N-VA) over twee jaar de sjerp in Opwijk overneemt van Albert Beerens (Open Vld).

Bovendien wordt geen enkele centrumstad geleid door een vrouw. Hasselt was tot vandaag de enige, maar vanaf dinsdag neemt Steven Vandeput (N-VA) er het stuur over van ­Nadja Vananroye (CD&V). De grootste gemeenten met een vrouw aan het roer zijn nu het Limburgse Sint-Truiden en het Antwerpse Geel.

Nochtans moeten op de verkiezingslijsten evenveel mannen als vrouwen staan en mogen de eerste twee plaatsen niet worden ingenomen door twee mensen van hetzelfde geslacht. “Maar dat volstaat niet”, zegt Liesbeth Maris, nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij. “Vrouwen maken nog altijd veel minder kans om de lijst te trekken.”

