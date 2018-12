Incident Schiphol – Verdachte overmeesterd, vertrekhal vrijgegeven

Op de Amsterdamse luchthaven Schiphol is maandagavond vertrekhal 3 weer vrijgegeven nadat een verdachte is overmeesterd, zo heeft de Koninklijke Marechaussee meegedeeld. De op militaire leest geschoeide politie heeft een man overmeesterd die dreigde met een bom in de vertrekhal. De Marechaussee ontruimde de hal en de omgeving uit voorzorg, aldus de marechaussee.

Al met al heeft de hele situatie ruim een half uur geduurd. Volgens de Marechaussee is de situatie onder controle en is de hal weer vrijgegeven.

Bron: Belga