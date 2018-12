Francken haalt in videoboodschap uit naar haatzaaiende collega’s en media

N-VA-politicus en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die vandaag in zijn woning in Lubbeek onder quarantaine zit na het openen van een brief met een verdacht poeder, haalt in een videoboodschap op Facebook uit naar haatzaaiende collega’s en media. Behalve Francken en zijn gezin zitten ook twee medewerkers van de politicus vast in de woning. “Dit is niet prettig. Ik heb jonge kinderen, dit is er zwaar over. Men creëert haat, men beeldt mij af als nazisoldaat met het getrokken geweer, zoals Groen heeft gedaan, de jongeren van Groen en Ecolo. En dat gaat dan maar door en die denken dat ze zich alles mogen permitteren. Ze zaaien haat op die manier. En dan krijg je mensen die gek zijn en hele gekke dingen doen”, aldus Francken.

De voormalige staatssecretaris zegt dat hij op zijn kabinet ook al meermaals bommeldingen en poederbrieven kreeg. “Maar nog nooit thuis. Ik hoop dat dit een eenmalig feit is. Het is oudejaar (…), prettig is dit absoluut niet. Het feit dat mensen zo ver durven gaan toont aan dat er iets grondig mis is. Ik kan alleen hopen dat sommige collega’s, media, dokters en anderen eens heel diep nadenken over waar ze mee bezig zijn.”







bron: Belga