Dertig kinderen van Russische IS-strijders gerepatrieerd naar Moskou

Dertig kinderen van Russische strijders van Islamitische Staat (IS) zijn zondag uit Irak gerepatrieerd naar Rusland, melden de Russische autoriteiten. De kinderen zijn tussen drie en tien jaar en hun vaders zijn omgekomen in de gevechten tussen IS en het Iraakse leger. De moeders van de kinderen zitten in Irak in de gevangenis omdat ze bij IS hoorden. De kinderen werden meteen na aankomst op de Joekovski-luchthaven in de buurt van Moskou naar een ziekenhuis gebracht voor “grondig onderzoek”. De kinderen zijn afkomstig uit Dagestan en Tsjetjenië, twee Kaukasische autonome republieken binnen de Russische federatie.

De Russische president Vladimir Poetin had tijdens zijn jaarlijkse persconferentie midden december aangekondigd dat het programma om kinderen van IS-strijders terug te halen zou voortgezet worden.

Naar schatting circa 4.500 Russische onderdanen trokken naar het buitenland om aan de zijde van terroristen te strijden, gaf de Russische geheime dienst (FSB) vorig jaar aan.

Bron: Belga