Congolese verkiezingen – Oppositiekandidaten hekelen verloop verkiezingen

Het is nog wachten op de uitslag van de verkiezingen in Congo, maar toch komt er al veel kritiek op het verloop ervan. Men name enkele oppositiekandidaten hadden zondagavond kritiek. Terwijl Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van de huidige Congolese regering, al van ’s ochtends vroeg claimde de presidentsverkiezingen te zullen winnen.

Oppositiekandidaat Martin Fayulu, die het goed doet in de peilingen, sprak zondagavond over “talrijke en zware onregelmatigheden”. Volgens hem werden de waarnemers in verschillende kiesbureau’s weggejaagd. Fayulu eiste de overwinning niet op, maar gelooft evenmin in de kansen van de kandidaat die huidig president Kabila naar voren heeft geschoven. “Is er een ernstig iemand die kan zeggen dat Shadary de verkiezingen heeft gewonnen?”, vroeg hij zich luidop af. Shadary verklaarde al bij het uitbrengen van zijn stem dat hij zal winnen. “Ik zal vanaf (zondag)avond de president zijn”, klonk het.

Het tellen van de stemmen, dat handmatig gebeurt, ging zondagavond van start in Kinshasa, Goma, Lubumbashi en Tshikapa. Voor de eerste officiële uitslagen is het nog enkele dagen wachten, maar mogelijk zullen maandagochtend al de eerste prognoses worden bekendgemaakt.

Bron: Belga