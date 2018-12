Asiel en migratie – Londen verhuist patrouilleschepen uit Middellandse Zee naar Kanaal

De Britse regering heeft twee patrouilleschepen uit de Middellandse Zee naar het Kanaal teruggeroepen. Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid maandagavond bekendgemaakt na een crisisbijeenkomst in Londen, omtrent het toenemend aantal migranten dat vanuit Frankrijk probeert met kleine bootjes de Engelse kust te bereiken. Een van beide schepen opereert in de Middellandse Zee in een humanitaire missie van de Europese grenswacht Frontex.

“Het gaat om het beschermen van mensenlevens maar ook om het beschermen van onze grenzen”, zei de bewindsman die onder druk is komen te staan vanwege de overzeese migratiegolf.

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar 539 mensen geprobeerd de zee-engte in bootjes over te steken, sinds oktober alleen al 434 mensen. De Franse kustwacht heeft 227 migranten tegengehouden.

De twee teruggeroepen schepen voegen zich bij drie andere die reeds in het Kanaal opereren.

