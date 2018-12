Al 68 doden door modderstromen en overstromingen op Filipijnen

De modderstromen en overstromingen op de Filipijnen hebben al het leven gekost aan 68 mensen, zegt de regering vandaag. Reddingswerkers zoeken nog naar 19 vermisten in de getroffen provincies in de oostelijke regio’s Bicol en Eastern Visayas. Zevenenvijftig van de doden vielen in Bico, de overige elf in Eastern Visayas. Twaalf mensen raakten ook gewond bij verschillende ongelukken in de twee regio’s die het zwaarst getroffen werden door de regen, vooraleer de tropische depressie zaterdag aan land kwam in Eastern Samar.

De tropische depressie verzwakte volgens de weerdiensten tot een lagedrukgebied, maar zorgt nog altijd voor hevige regens in de oostelijke provincies. Bovenop de regens komt nog een koudefront en de noordoostelijke moesson.







Meer dan 22.000 mensen werden ontheemd door de barre weersomstandigheden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar vermisten, en onbegaanbare bruggen en wegen worden opnieuw vrijgemaakt. Vele gebieden zijn nog steeds overstroomd, en noodteams gebruiken boten en vrachtwagens om sommige gebieden te bereiken.

Het slechte weer zal waarschijnlijk ook Manilla en andere delen van het land treffen, wat mogelijk een effect zal hebben op de normaal druk bijgewoonde eindejaarsvieringen.

Elk jaar krijgen de Filipijnen af te rekenen met gemiddeld 20 cyclonen, die voor overstromingen en landverschuivingen zorgen. De zwaarste van de afgelopen tijd was tyfoon Haiyan van november 2013. Daarbij kwamen meer dan 6.300 mensen om, en werden meer dan 4 miljoen mensen ontheemd.

bron: Belga