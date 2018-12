Met deze ademtechnieken ga je stress te lijf

We kennen allemaal wel die momenten dat je het even niet meer weet en in de stress schiet. Of in complete paniek. Je adem schiet omhoog, je hartslag gaat mee en het zweet breekt je uit. Allerlei nare, onterechte gedachten komen omhoog en je lijf zit spontaan vast. Verschrikkelijk. Maar wat kun je er tegen doen behalve wachten tot het over gaat?

Gelukkig kun je er wat tegen doen, al vergt het wel af en toe een training. Het is van belang om terug te grijpen naar je ademhaling. En wat het beste werkt? Een hele, diepe teug adem halen en met een diepe zucht uitblazen. Deze manier van ademhalen doe je vanuit je middenrif, de grote spier net onder je longen.

Spanning uit je lichaam laten vloeien







Wanneer je echt diep inademt, vergroot je je longen en duw je je middenrif naar beneden. Je buik wordt groter terwijl je longen zich vullen met lucht. Hiermee laat je spanning uit je lichaam vloeien. De uitdrukking ‘even diep ademhalen’ is dus eigenlijk helemaal niet zo raar.

Oefeningen

Ademhalen op deze manier zorgt voor snelle verlichting van stress en kalmeert je snel. Toch kan het nog wel even oefenen zijn voor je het onder de knie hebt. Een simpele manier om het te leren, is door plat op de grond te gaan liggen en een tijdschrift op je buik te leggen. Adem nu volledig uit. Probeer nu het tijdschrift omhoog te krijgen terwijl je inademt.

Adem weer uit op dezelfde manier, terwijl je langzaam terug telt vanaf vijf. Het tijdschrift gaat nu als het goed is naar beneden. Je kunt deze oefening ook zittend of staand doen met je hand op je buik. Gaat het nog niet meteen goed? Oefen elke dag en je krijgt het vanzelf onder de knie.