Hondenliefhebbers zijn aantrekkelijker dan kattenmensen

Onlangs schreven we dat kattenmensen intelligenter zijn dan hondenbaasjes. Nu is er ook goed nieuws voor hondenliefhebbers: ze zouden aantrekkelijker zijn dan kattenfans!

Het datingbureau Elite Singles wist voor een studie zo’n 1000 vrijgezellen te strikken. Zij kregen een vragenlijst voorgeschoteld waarop ze moesten aanvinken of ze in het bezit waren van een hond of een kat. Ook helemaal geen huisdier was een optie. Verder moesten ze aangeven welke van de drie categorieën het meeste datepotentieel had: hondenbaasjes, katteneigenaars of mensen zonder huisdier.







Uit de resultaten blijkt overduidelijk dat de hondeneigenaars een pak meer datepotentieel bezitten. Zij gingen immers met 63% van de stemmen lopen. Zo’n 19% van de singles gaf de voorkeur aan iemand zonder huisdier. Slechts 18% wilde graag op stap met een cat lady.

Houding

Of je in het bezit bent van een hond of een kat is niet de enige bepalende factor. Ook de houding tegenover het huisdier is erg belangrijk. “Het vergt behoorlijk wat toewijding om een dier op te voeden”, zegt psychologe Salama Marine. “Singles met een huisdier geven de indruk dat ze klaar zijn om zich te engageren in een stabiele, langdurige relatie.”

Dierenliefhebbers

Een belangrijke voorwaarde om die relatie te laten slagen is dat de toekomstige partner eveneens een fervent dierenliefhebber is. Uit hetzelfde onderzoek blijkt immers dat 32% van de hondeneigenaars een date zou onderbreken wanneer blijkt dat het gezelschap niet van honden houdt. Zo’n 27% van de katteneigenaars zou hetzelfde doen.