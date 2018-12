Biologisch of fairtrade? Zo weet je wat je eet

We worden ons steeds meer bewust van de klimaatproblemen waar onze planeet mee te kampen heeft. Daarom worden biologische producten en een ecologische levensstijl steeds populairder. Maar wat betekenen al die termen nu eigenlijk?

Biologisch

Als er op een verpakking staat dat iets biologisch is, dan wil dat zeggen dat het product van agrarische herkomst is en zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmenst geteeld werd. Het gaat dus om de wijze waarop een boer omgaat met zijn gewassen.







Biologische producten zijn herkenbaar aan het EU Biolabel, een Europees label dat verplicht is voor alle biologische verpakte producten in Europa. Daardoor ben je er zeker van de de productie gebeurde volgens de regels van de biologische landbouw, verwerking en verkoop. Bovendien vind je in biologische producten geen kleurstoffen, zoetstoffen, stabilisators, smaakversterkers en niet-natuurlijke smaken terug.

Ecologisch

Ecologische producten zijn sowieso biologisch. Daarnaast wordt er bij de productie van ecologische artikelen rekening gehouden met het gehele ecologische systeem. Het milieu moet dus zo min mogelijk belast of vervuild worden door het productieproces. Je herkent een ecologisch product aan het Demeter keurmerk.

Fairtrade

De term fairtrade ben je ongetwijfeld ook al tegengekomen. Dit heeft niets te maken met de manier waarop producten geteeld worden, maar met het economisch model waarbij de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn gewassen. Deze producten kan je herkennen aan het Max Havelaar keurmerk.