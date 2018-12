Zeldzame betoging in Iran na dodelijk busongeval

In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben honderden studenten zondag voor de tweede dag op rij betoogd nadat tien mensen omkwamen bij een busgeval op de univeriteitscampus. Betogingen zijn zeldzaam in de islamitische republiek. Het ongeval gebeurde dinsdag. Een bus met dertig studenten die over een bergachtige weg van de wetenschappelijke campus van de Azad-universiteit reed, raakte van de weg en reed tegen een betonnen paal. Zeven mensen stierven ter plaatse, drie studenten overleden later in het ziekenhuis.

De betogende studenten vragen dat de voorzitter van de raad van bestuur van de universiteit opstapt. Ze eisen dat alle verouderde bussen van de universiteit vervangen worden en dat de weg van het ongeval veiliger wordt gemaakt.

De procureur-generaal van Iran beloofde zich persoonlijk met het onderzoek bezig te houden en eventuele verantwoordelijken te straffen.

Bron: Belga