VTM-sportjournalisten starten Leuvense vrije Radio Sinjaal opnieuw op

Oud-medewerkers van de vroegere Leuvense Radio Sinjaal startten vanaf 4 januari de zender opnieuw op als Radio Singjaal. De zender zal alleen via internet (www.radiosingjaal.be) te beluisteren zijn. Onder de initiatiefnemers onder meer de VTM-sportjournalisten Dirk Deferme (foto), Rudy Lanssens en Jan Dewijngaert die 36 jaar geleden mee aan de wieg stond van Radio Sinjaal. Ook Kris Mannaerts (Joe FM) verleent zijn medewerking. De ploeg wil gaan experimenteren met het medium om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken en zal de sociale media volop integreren in het radiogebeuren. “Het platform Sinjaal kan je dus als een medialaboratorium of een groot free podium bekijken waar we nieuwe en verrassende dingen serveren”, aldus de initiatiefnemers. Het wordt een tijdloze radio die via stream te beluisteren zal zijn. Op de website kunnen ook programma’s opgevraagd worden. “Radio à la carte dus, met een ruime keuze aan oude hits, nummers die je haast nooit meer hoort, luistermuziek, humor, Franse muziek, noem maar. Telkens met achtergrond of leuke verhalen, zeker geen behangradio”.

bron: Belga