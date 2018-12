Verkiezingen Bangladesh – Twee doden bij verkiezingsgeweld in Bangladesh

Twee mensen zijn om het leven gekomen bij verkiezingsgeweld in het zuidoosten van Bangladesh, toen activisten van de oppositie een stembureau aanvielen. Dat meldt de politie. Volgens politiewoordvoerder Abdus Salam probeerden de activisten tijdens de nacht stembiljetten te stelen in het bureau in Banshkhali, in het zuiden van het land. De politie werd aangevallen en opende het vuur, waarbij een aanvaller om het leven kwam.

Een sympathisant van de regerende Awami Liga (AL) van premier Sheikh Hasina overleed dan weer op weg naar het ziekenhuis ten gevolge van slagen op het hoofd door aanhangers van de oppositie in het district Rangamati (zuidoosten).

De twee doden brengen de balans van het verkiezingsgeweld volgens de politie op in totaal zes doden, sinds de verkiezingsdatum op 8 november aangekondigd werd.

