Superprestige Diegem – Zelfs steward kan Van der Poel niet stoppen: “Neem hem niets kwalijk”

Mathieu van der Poel blijft ongeslagen in Diegem. Hij knalde tegen een steward, maar vierde toch na afloop de zege. “Ik neem die man niets kwalijk”, zei hij. “Het is jammer dat het gebeurt, maar gelukkig kon ik verder fietsen.” Van der Poel was bij de start niet echt bij de pinken en verzeilde in 15de positie. “Het lag er iets ‘gladder’ bij dan ik dacht en ik maakte een kleine schuiver. Eerst zat ik nog vast in het gedrum, maar daarna kon ik gelukkig snel opschuiven. Ik voelde me goed vandaag, versnelde in die zandbak in de derde ronde en was weg.”

Tot hij opeens tegen een steward knalde die op het parcours stond. “Ik zag hem staan, hij stond rechts, maar twijfelde precies wat en ging naar links, en opeens knalde ik er op”, zei Van der Poel. “Ik voelde mijn nek kraken en was toch even geschrokken. Dat zal morgen wel stijf zijn. Nu goed, ik neem die man niets kwalijk. Hij deed het zeker niet met opzet. Het is wel jammer dat het gebeurt, want ik had daarna wat moeite om weer het ritme te vinden.”

Tijdens de uitzending vertelde de steward zijn verhaal. “Ik wou een bril terugnemen die toeschouwers hadden opgeraapt en ik verloor de wedstrijd even uit het oog.”

Gelukkig bleek het incident zonder erg en stormde Van der Poel dus naar zijn 20ste zege, al scheurde hij wel nog zijn broek. “Dat kan gebeuren, ik koers op de limiet en neem de bochten met risico, dan blijf je soms eens hangen. Een schrammetje, meer houd ik er niet aan over. Ik ben wel blij om hier opnieuw te winnen, want ik koers hier ontzettend graag. Ik blijf hier ongeslagen en kan gelukkig het nieuwe jaar in.”

bron: Belga