Superprestige Diegem – Mathieu van der Poel behaalt twintigste zege

Er stond zondagavond in de Superprestigecross in Diegem opnieuw geen maat op Mathieu van der Poel (Corendon-Circus). De Nederlander overklaste de concurrentie en behaalde zijn twintigste overwinning van het seizoen. Van der Poel ging niet al te best van start, maar bij het aansnijden van de derde van negen rondes had hij zijn vertrouwde plek voorin alweer ingenomen. Alleen Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) spartelde aanvankelijk nog even tegen, maar ook hij moest algauw de rol lossen.

De race leek andermaal snel in een definitieve plooi te liggen maar dat was buiten een onvoorzichtige steward gerekend. Van der Poel kon de man, die op de weg stond, niet ontwijken en het kwam tot een frontale botsing in ronde vier. De Nederlander, geraakt aan het hoofd, moest een handvol seconden bekomen en zag Vanthourenhout terugkeren.

De twee leiders bleven even samen, maar in ronde vijf bleek het tempo van Mathieu van der Poel toch te hoog te liggen voor Vanthourenhout. De Nederlander begon daarop voor de tweede keer aan een solo, die hij (dit keer wel zonder incidenten) tot een goed einde bracht. Aan de streep had Van der Poel 14 seconden voorsprong op Vanthourenhout.

Toon Aerts (Telenet Fidea) vervolledigde het podium op 39 seconden. De Nederlander Lars van der Haar werd vierde.

Wout van Aert (Cibel-Cebon) had het daags na zijn zege in Bredene niet onder de markt. De drievoudige wereldkampioen miste net als Van der Poel zijn start en speelde geen enkel moment mee voor winst. Uiteindelijk werd Van Aert vijfde op 56 seconden van Van der Poel.

Mathieu van der Poel blijft voorlopig foutloos in de Superprestige. De Europese kampioen won ook de vijf vorige manches (in Gieten, Boom, Ruddervoorde, Gavere en Zonhoven). Er staan dit seizoen nog twee SP-afspraken op de kalender, in Hoogstraten (10 februari) en Middelkerke (16 februari). In het kunstlicht van Diegem is Van der Poel ongeslagen sinds zijn debuut eind 2011. Hij won achtereenvolgens bij de junioren, beloften en profs (sinds 2014).

bron: Belga