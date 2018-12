Roger Federer zet Zwitserland op weg naar zege in Hopman Cup

Roger Federer (ATP 3) heeft zijn eerste zege van het nieuwe tennisseizoen geboekt. De Zwitser, die aan zijn 22e seizoen op het ATP-circuit begint, haalde het met tweemaal 6-1 van de Brit Cameron Norrie (ATP 91) op de Hopman Cup in het Australische Perth. Titelhouder Zwitserland won zijn eerste groepswedstrijd op het landentoernooi voor gemengde teams met 3-0 van Groot-Brittannië. Na de duidelijke overwinning van Federer in slechts 57 minuten bezorgde Belinda Bencic (WTA 54) het Zwitserse team een onoverbrugbare voorsprong door Katie Boulter (WTA 97) met 6-2 en 7-6 (7/0) te kloppen. Het dubbelspel was eveneens een prooi voor de Zwitsers: 4-3 (5/4) en 4-1. In poule B, met verder ook de VS (Frances Tiafoe/Serena Williams), wonnen de Britten zaterdag met 2-1 van Griekenland (Stefanos Tsitsipas/Maria Sakkari).

Eerder op de dag bezorgden Alexander Zverev en Angelique Kerber Duitsland in groep A een 3-0 zege tegen Spanje (David Ferrer/Garbine Muguruza). Vorig jaar gingen de Duitsers in de finale onderuit tegen Zwitserland.







In de finale staan de nummers één van de twee poules tegenover elkaar.

bron: Belga