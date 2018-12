Manchester City, met Kompany maar zonder De Bruyne, knoopt in Southampton aan met zege

Manchester City weet na twee competitienederlagen op rij weer wat winnen is. Op het veld van staartploeg Southampton behaalden de Citizens op speeldag twintig van de Premier League een 1-3 zege. David Silva opende na 10 minuten de score voor de kampioen. De assist kwam van naamgenoot Bernardo Silva. Acht minuten voor de pauze maakten de Saints gelijk. Na balverlies van Zinchenko knalde aanvoerder Pierre-Emile Hojbjerg het leer voorbij Edersen tegen de netten.

Toch kon City nog met een comfortabele voorsprong gaan rusten na twee goals in de slotminuten van de eerste helft. Eerst verdween een voorzet van Raheem Sterling met een gelukje via thuisverdediger Ward-Prowse in doel. In de toegevoegde tijd kopte Sergio Agüero een voorzet van Zinchenko binnen. Na de koffie bleef City het spelbeeld bepalen in St Mary’s maar er werd niet meer gescoord.







Bij Manchester City mocht aanvoerder Vincent Kompany nog eens opdraven van Pep Guardiola. De Rode Duivel, pas voor de vijfde keer deze competitie in de basis, speelde een onopvallende maar foutloze wedstrijd. In de 72e minuut kreeg de centrale verdediger geel. Southampton speelde de match met tien uit na een terechte rode kaart in het slot voor doelpuntenmaker Hojbjerg, die Fernandinho torpedeerde.

Kevin De Bruyne ontbrak bij de bezoekers. Hij kreeg op Boxing Day een trap tegen Leicester City en werd rust gegund.

In het klassement springt Manchester City over Tottenham naar de tweede plaats. De kloof met leider Liverpool, die zaterdag Arsenal vernederde met 5-1, bedraagt 7 punten. Donderdag 3 januari staan beide teams tegenover elkaar in het Etihad Stadium.

bron: Belga