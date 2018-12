Kerstjumping Mechelen – Koen Vereecke triomfeert in GP Sport Vlaanderen: “Hier zijn geen woorden voor”

Koen Vereecke heeft op de Kerstjumping van Mechelen met het 9-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Jativia de Grote Prijs Sport Vlaanderen gewonnen. “Hier zijn geen woorden voor”, lachte hij breed naar iedereen die hem na afloop kwam feliciteren. In de barrage met 14 mochten liefst 7 Belgische combinaties strijden voor de overwinning. De Zweedse Stephanie Holmén deed met Flip’s Little Sparrow als eerste een gooi naar de zege met een foutloze finaleronde in 34.97. Even later hield de Zwitser Pius Schwizer met About A Dream de nul op het scorebord in 33.85 en toen was het de beurt aan Koen Vereecke. Hij stuurde zijn merrie feilloos over al de hindernissen en finishte in een heel scherpe 33.25. Na hem kwamen nog acht combinaties in actie maar zij slaagden er niet in de tijd van Koen Vereecke te verbeteren.

“Mechelen is en blijft mijn concours. Ieder jaar slaag ik er wel in om hier één of meerdere proeven te winnen”, reageerde Koen Vereecke euforisch. “Maar deze Grote Prijs steekt er wel boven uit. Hier zijn geen woorden voor! Fantastisch! Ik wist dat ik een heel snelle barrage had gereden, maar met nog acht concurrenten na mij was het in de paddock echt dood gaan van de spanning. Jativia is een heel snel paard en heeft een heel ‘goede kop’. Zij heeft de capaciteiten om wereldtop te worden.”

Bron: Belga