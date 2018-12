Goffin treft Litouwer Berankis in eerste ronde ATP Doha

David Goffin (ATP 22) ontmoet de Litouwse kwalificatiespeler Ricardas Berankis (ATP 117) in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.313.215 dollar). De Luikenaar, het zesde reekshoofd, komt morgen eerst al in actie in het dubbelspel. Het wordt de derde ontmoeting tussen Goffin en Berankis, beiden 28 jaar. Onze landgenoot won de vorige twee duels. Bij winst wacht in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48) en de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42).

Morgen begint Goffin zijn toernooi in Qatar al met een dubbelduel. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert wacht een confrontatie met de Zwitsers-Canadese tandem Stan Wawrinka/Karen Khachanov.







bron: Belga