Geweld Jemen – Jemenitische regeringstroepen uiten twijfels over terugtrekking rebellen uit Hodeida

De Jemenitische rebellen zijn zaterdag begonnen met zich terug te trekken uit de haven van Hodeida, een belangrijke stad in het westen van het land. Dat zegt een VN-verantwoordelijke. Maar de regeringstroepen hebben twijfels hebben bij de informatie. De VN-verantwoordelijke verklaarde anoniem dat de Houthi-rebellen begonnen waren met de terugtrekking uit de haven vanaf middernacht (vrijdag 22 uur in België). De terugtrekking is onderdeel van het akkoord dat begin december gesloten is.

De Houthi’s begonnen met “de eerste fase van de herschikking door zich terug te trekken uit de haven van Hodeida”, zei een verantwoordelijke van de rebellen aan het nieuwsbureau Saba, dat in handen is van de rebellen. Een correspondent van het Franse persbureau AFP stelde vast dat er een ceremonie plaatsvond.

Een regeringsverantwoordelijke daarentegen had het tegenover AFP over een “verrassing” bij de loyalisten. “Aan wie hebben ze (de rebellen, nvdr) de haven toevertrouwd, en hoe”, vroeg hij retorisch.

“Toen ze de controle hadden over Hodeida profiteerden de Houthi’s ervan om hun strijders in de marine en kustwacht te plaatsen. Dat is een bron van ongerustheid van de legitieme regering”, zei hij. In een persbericht dat via Saba verspreid werd, zei een andere verantwoordelijke van de loyalisten dat het om “een doorzichtige poging gaat om de betekenis van het akkoord te wijzigen”.

Het akkoord, dat begin december gesloten werd in Zweden onder bemiddeling van de VN, trad al in werking op 18 december in Hodeida. Hodeida is het belangrijkste front in het conflict. Ook is het van essentieel belang voor de import in het land en de toestroom van humanitaire hulp.

De stad stond sinds 2014 onder controle van de Houthi’s. De regeringstroepen lanceerden een offensief om de stad te heroveren op de rebellen.

De Veiligheidsraad van de VN besliste vorige week om waarnemers te sturen naar Jemen. Zij moeten ervoor zorgen dat de strategische haven van Hodeida blijft functioneren. Ook moeten ze toezien op de evacuatie van strijders uit de stad.

Het wapenbestand blijft fragiel: gevechten en schermutselingen zijn blijven doorgaan sinds het bestand in voege trad. De twee conflictpartijen beschuldigen elkaar over en weer van schendingen.

Bron: Belga