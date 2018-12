Congolese verkiezingen – Kabila en zijn kroonprins Ramazani hebben al gestemd

De uittredende Congolese president Joseph Kabila en de man die hij als zijn opvolger heeft aangeduid, Emmanuel Ramazani, hebben zondagochtend al gestemd in hoofdstad Kinshasa, in hetzelfde stembureau. Dat heeft een ploeg van AFP ter plaatse vastgesteld. In Kabila’s stembureau was de opkomst zondagochtend nog beperkt. Zaterdagavond hield Kabila nog een tv-toespraak, waarin hij beklemtoonde dat het de kiescommissie Céni toekomt om de stemmen te tellen en de resultaten aan te kondigen. Daarmee verwees de president naar de 40.000 waarnemers die de machtige bisschoppenconferentie Cenco heeft geëngageerd om de stembusgang in de gaten te houden. Afrikaanse landen hebben wel een paar honderd waarnemers gestuurd, maar de waarnemersmissies uit Europa of de Verenigde Staten kregen geen toelating.

Kabila’s dauphin Ramazani stemde enkele minuten na Kabila. “Ik denk dat de overwinning aan mijn kant is”, zei Ramazani. “Vanaf vanavond zal ik, denk ik, al president van de republiek zijn.”

Op sociale media melden journalisten ter plaatse dat niet alle kiezers hun naam terugvinden op de kiezerslijsten die aan elk stembureau ophangen. Ook zijn er hier en daar problemen met de stemcomputers.

De eerste voorlopige resultaten worden op 6 januari verwacht.

