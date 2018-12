Congolese stembureaus blijven langer open

In Congo blijven de stembureaus op heel wat plaatsen langer open dan gepland. Dat stellen journalisten van AFP ter plaatse vast. Heel wat bureaus gingen later open of kenden problemen met de stemcomputers. Er waren lange wachtrijen in heel wat stembureaus. In Kinshasa zou er nog tot 22 uur gestemd kunnen worden in het kiescentrum Saint-Raphaël, waar heel wat kiezers hun woedde uiten over de vertragingen. Ook elders, in Goma en in de provincie Kasaï, kan er langer gestemd worden. Het tellen van de stemmen zal later moeten beginnen. De uitgebrachte stemmen worden geprint en manueel geteld. De eerste voorlopige resultaten zouden op 6 januari bekendgemaakt moeten worden.

Bron: Belga