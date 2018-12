Chelsea boekt zuinige zege tegen Crystal Palace

Eden Hazard en Chelsea hebben met 0-1 gewonnen bij Crystal Palace op de twintigste speeldag in de Premier League. N’Golo Kanté (51.) lukte de enige treffer van de partij. Iets voorbij het halfuur trapte Willian een vrije trap tegen de paal. Niet veel later devieerde Barkley een hoekschop van Hazard, maar opnieuw het doelhout verhinderde de 0-1 voorsprong voor de Blues.

Crystal Palace had een stevige verdedigingsgordel opgetrokken, maar daarin vond Chelsea een gaatje na zes minuten in de tweede helft. Luiz bediende Kanté in de zestienmeter. Na een mooie borstcontrole verschalkte de Franse international doelman Guaita, goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Chelsea viel Olivier Giroud nog uit met een enkelblessure.







Chelsea is vierde in de stand met 43 punten. Het telt één punt achterstand op Manchester City, dat om 15u15 bij Southampton speelt. Tottenham is tweede met 45 punten na de 1-3 nederlaag van zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers. Liverpool staat op kop met 54 punten, de Reds verpletterden Arsenal (5e met 38 punten) met 5-1. Crystal Palace staat op de 14e plaats met 19 punten.

Christian Benteke is bij Crystal Palace nog steeds out wegens een knieblessure.

bron: Belga