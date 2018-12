Bevolking in Congolese Beni organiseert zelf verkiezingen

Om te protesteren tegen het uitstel van de verkiezingen in de Oost-Congolese stad Beni, organiseert de bevolking daar eigen verkiezingen. “Net als de anderen hebben ook wij recht om te stemmen”, klinkt het. “Beni maakt ook deel uit van de Democratische Republiek Congo.” In een wijk in Beni wachten een paar honderd Congolezen in een rij om te gaan “stemmen”. Er worden geen incidenten gemeld met de veiligheidsdiensten, stelt AFP ter plaatse vast.

Er zijn zeker drie stembureaus geïnstalleerd in de hele stad, maar zonder de stemcomputers die in de rest van het land gebruikt worden voor de langverwachte en al drie keer uitgestelde verkiezingen. Wel zijn er papieren stembiljetten waarmee de bevolking kan kiezen voor haar kandidaat voor de presidents-, parlements- en provincieverkiezingen.







Ook in de stad Butembo, ook in Zuid-Kivu, en in de westelijke stad Yumbi zijn de verkiezingen uitgesteld tot maart. De kiescommissie verwees daarvoor naar het geweld en de ebola-epidemie die in de buurt van Beni woedt. In deze steden, die goed 1 miljoen van de 40 miljoen kiezers vertegenwoordigen, staat de oppositie sterk.

Bron: Belga